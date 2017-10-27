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Отт Тянак идет вторым на предпоследнем ралли ЧМ ({{commentsTotal}})

Спорт
Алексей Маргиев
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Спорт

Отт Тянак занимает второе место после второго дня этапа чемпионата мира по авторалли в Уэльсе. В пятницу сильнейший эстонский автогонщик выиграл один из спецучастков, а ещё на одном скоростном отрезке стал вторым, передает "Актуальная камера".

Пятничная программа предпоследнего этапа чемпионата мира по авторалли состояла из 6 скоростных отрезков общей протяженностью 120 километров. Идущий на втором месте в общем зачёте чемпионата мира пилот команды "М-спорт" Отт Тянак лучше всего выступил на втором спецучастке дня, где показал лучшее время.

На следующем допе эстонский автогонщик был вторым. А дальше его результаты немного пошли на спад. На четвёртом спецучастке дня он был лишь восьмым, на следующем допе - шестым, а на последнем пятничном скоростном отрезке показал 4-е время.

По итогам двух дней соревнований Тянак занимает второе место в общем зачёте ралли Великобритании. Он на 24,6 секунды отстаёт от лидера британца Эльфина Эванса, который в пятницу выиграл 3 из 6 спецучастков. Третьим идёт партнёр Тянака по команде "М-спорт" и лидер чемпионата мира француз Себастьен Ожье. Четырёхкратный чемпион планеты уступает эстонцу лишь 2,2 секунды. На четвёртой позиции располагается ещё один претендент на победу в нынешнем сезоне бельгиец Тьерри Невиль. Лидеру Эвансу он проигрывает 37 секунд, а от Тянака отстаёт на 12,5.

Завтра автогонщики будут соревноваться на 9 скоростных отрезках. Ещё 5 они должны будут преодолеть в воскресенье.

Напомним, что перед валийским этапом в общем зачёте чемпионата мира Ожье опережал Тянака на 37 очков, а эстонец был на 1 балл впереди Невилля. После Уэльса автогонщики ещё проедут по дорогам Австралии на последнем этапе чемпиона мира 2017 года.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, в Великобритании стартовал предпоследний этап чемпионата мира по авторалли, на котором эстонский гонщик Отт Тянак от команды M-Sport после первого спецучастка занимал четвертое место.

Тянак уступает лидеру Себастьену Ожье 0,6 секунды, сообщили в пятницу, 27 октября, утренние новости на телеканале ETV+.

В пятницу спортсменам на дорогах Уэльса предстоит преодолеть шесть скоростных спецучастков.

Накануне британского этапа эстонский гонщик подписал контракт на следующий сезон с японской командой Toyota.

Перед двумя заключительными этапами чемпионата мира в общем зачете лидирует действующий чемпион мира Ожье со 198 очками. Далее расположились Тянак (161 очко) и бельгиец Тьерри Невилль (160 очков).

Редактор: Андрей Крашевский, Надежда Берсенёва

отт тянак


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