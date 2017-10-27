Трамп рассекретил тысячи документов об убийстве Кеннеди

Об этом говорится в меморандуме, опубликованном в четверг, 26 октября, пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

Как отметил в нем Трамп, американская общественность рассчитывает, что власти США "предоставят как можно больший доступ к документам, касающимся убийства президента Джона Кеннеди, чтобы люди могли наконец получить полный объем информации относительно этого события, которое повернуло ход истории".

Американский лидер уточнил, что остальные материалы по этой теме он решил оставить секретными, уступив требованиям со стороны ряда ведомств. По сведениям агентства Associated Press, речь идет о ФБР и ЦРУ.

Указанные документы будут дополнительно изучать в течение шести месяцев до апреля 2018 года, по итогам этого процесса будет решено, опубликуют ли их. Эти документы также могут быть подвергнуты цензуре.

"У меня нет иногда выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможности причинения необратимого вреда нашей национальной безопасности", - указал Трамп. Он заверил, что конфиденциальность материалов будут сохранять лишь в редких случаях. Президент США констатировал, что необходимость в секретности материалов "со временем будет уменьшаться".

Указанные документы уже начали выкладывать на сайт Национального архива США. Как следует из другого заявления, распространенного Белым домом, этот процесс продолжится "в ближайшие недели".

"Убийство века"

Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс). В 1960 году в возрасте 43 лет он стал самым молодым президентом США. В период пребывания Кеннеди в Белом доме в мире разразились берлинский кризис, кубинский ракетный кризис, США предприняли попытку свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, началась отправка войск в Южный Вьетнам.

22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит. Правительственная комиссия пришла к выводу, что убийство совершил действовавший в одиночку Ли Харви Освальд. Однако не все в США приняли официальную версию.

Сомнения изначально вызывала способность Освальда сделать два или три (как указано в заключении правительственной комиссии) точных выстрела при необходимости в считанные секунды перезарядить винтовку по мере движения президентского кортежа. По словам историка Джеймса Фетцера, собранные экспертами данные указывают на то, что в общей сложности было сделано шесть выстрелов, причем стреляли из разных точек.