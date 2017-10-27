Имя нового директора Эстонского национального музея может выясниться в пятницу

Избирательная комиссия Министерства культуры в пятницу встретится с вышедшими в последний тур кандидатами на пост директора Эстонского национального музея (ERM) и, с большой вероятностью, примет окончательное решение о новом главе музея.

На пост директора претендуют нынешний глава ERM Тынис Лукас и Государственный контролер Алар Карис.

Карис подчеркивает необходимость того, чтобы музей больше сотрудничал с другими научными учреждениями.

По словам Лукаса, научная работа в музее несколько отошла на задний план в связи с переездом в новое здание и подготовкой выставок, поэтому в дальнейшем этому следует уделять больше внимания.

Лукас также считает необходимым создать центр компетенций ERM в каждой волости Эстонии.

По данным портала ERR Uudised, решение о новом главе музея с большой вероятностью будет принято уже в пятницу.