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Таллинн получит два дополнительных мандата на следующих выборах в Рийгикогу ({{commentsTotal}})

Эстония
Индрек Кийслер
Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу.
Эстония

На следующих парламентских выборах в Эстонии весной 2019 года произойдет перераспределение мандатов: таллиннские избирательные округа получат два дополнительных места в Рийгикогу, одно из которых будет взято от избирательного округа Юго-Восточной Эстонии, а второе - от избирательного округа Йыгеваского и Тартуского уездов.

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил портал ERR Uudised.

Перераспределение мандатов связано с демографическими изменениями.

Согласно Закону о выборах Рийгикогу, мандаты по округам распределяет республиканская избирательная комиссия. В настоящее время в избирательные округа объединены уезды, а в Таллинне - районы города. Отдельным избирательным округом также является город Тарту.

В дальнейшем число выделенных каждому округу мандатов будет приведено в соответствие с изменениями в местах проживания избирателей, благодаря чему выиграет Таллинн и проиграет Южная Эстония.

"Люди все больше начинают жить в крупных городах, особенно в Таллинне. Поэтому нужно изменить и число мандатов", - пояснил глава государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Соответственно, по сравнению с парламентскими выборами 2015 года, на выборах 2019 года потеряют по одному мандату округ Йыгеваского и Тартуского уезда, а также округ Юго-Восточной Эстонии, в который входят Выруский, Валгаский и Пылваский уезды.

При этом один дополнительный мандат получит первый избирательный округ в Таллинне (районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне), а также округ, образованный столичными районами Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита.

Винкель признал, что крупные избирательные округа дают определенное преимущество более популярным кандидатам. "Действительно, в округе с большим числом мандатов есть надежда или возможность получить большее число голосов и, тем самым, улучшить (результаты партии) в целом по стране. В более крупном округе выше возможность получить окружной мандат, а в небольшом округе нужно получить больший процент голосов, если мы говорим об абсолютном числе избирателей", - сказал Винкель.

Систему избирательных округов могут реформировать

Правление Рийгикогу попросило избирательную комиссию представить предложения о реформе системы избирательных округов. По словам Винкеля, обсуждается несколько альтернативных вариантов: от небольших округов по 5-6 мандатов до крупных округов, в которых будут распределяться около 20 мандатов. Возможен и вариант, при котором государство поделят на округа примерно одинакового размера, дающие 10-11 мандатов.

В настоящее время самый маленький избирательный округ - Ляэне-Вирумаа (5 мандатов), а самый большой - Харьюский и Раплаский уезд (14 мандатов).

Редактор: Андрей Крашевский

выборы в рийгикогу


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