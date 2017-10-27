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Таави Рыйвас продал квартиру в центре Таллинна ({{commentsTotal}})

Эстония
Таави Рыйвас и его супруга Луиза в передаче
Таави Рыйвас и его супруга Луиза в передаче "Kolmeraudne". Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Подавший в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас в конце сентября закрыл сделку по продаже своей квартиры в центре Таллинна, тем самым значительно сократив свою задолженность по кредитам.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщило издание Õhtuleht.

Агент по недвижимости из фирмы Skanton Тарво Таваст подтвердил изданию, что квартира была продана ниже последней заявленной цены в 279 000 евро, но не назвал точную сумму сделки.

"Соответствует действительности, что мы продали наш дом на улице Висмари (в микрорайоне Кассисаба - прим. ред.) и переехали несколько дальше от центра", - сказал Рыйвас.

Бывший премьер-министр также отметил, что его задолженность по кредитам, которая согласно прошлогодней декларации об экономических интересах составляла 335 081 евро, значительно сократилась.

"Также соответствует действительности, что в связи с продажей жилья существенно (в разы) сократилась и моя долговая нагрузка. Все детали я задекларирую в декларации об экономических интересах, как предусмотрено правилами", - добавил Рыйвас.

Редактор: Андрей Крашевский

таави рыйвас


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