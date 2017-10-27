Казахстан перейдет с кириллицы на латиницу к 2025 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Указом также утверждается новый алфавит на основе латиницы.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, переход на латинскую графику должен завершиться к 2025 году. Для этого в правительстве будет создана национальная комиссия, сообщает Би-Би-Си.

Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента. В апреле нынешнего года Назарбаев распорядился начать подготовку к введению новой графики.

"Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. [...] Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице," - говорится в апрельском заявлении Назарбаева.