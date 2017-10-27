Концерн Stockmann в III квартале получил чистый убыток в 150 млн евро

Выручка группы Stockmann в третьем квартале сократилась на 14% до 242 млн евро, а чистые убытки концерна составили 151,4 млн евро из-за уценки активов на 150 млн евро.

Об этом сообщается в отчете компании за девять месяцев текущего года.

В отчете отмечается, что за год выручка Stockmann сократилась на 10%.

При этом оборот сегментов Stockmann в Балтийских странах, России и прочих не относящихся к Скандинавии регионах составил в III квартале 40,7 млн евро, увеличившись за год на 7,7%.

Чистая прибыль составила в этих регионах в общей сложности 2,7 млн евро, что более чем вдвое больше в годовом сравнении.

По сравнению со вторым кварталом оборот концерна сократился на 10,5%, а прибыль - на 39%.