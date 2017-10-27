ВИДЕО: активные поиски пропавшего на Нарвском водохранилище рыбака завершены

Во вторник, 24 октября, на Нарвском водохранилище пропали два рыбака. Одного из них позднее нашли - он утонул. Активные поиски второго рыбака завершились, однако пограничники продолжают проверять окрестности, где была найдена лодка.

Нарвитянин, нашедший пустую лодку, сообщил о находке пограничникам около 16:00 24 октября. Видео лодки он прислал порталу rus.err.ee: лодка находилась сравнительно недалеко от нарвского порта Кулгу. Двигатель лодки работал, и она медленно двигалась по кругу. В лодке никого не было.

Видео пустой лодки, Автор: Сергей Чистов

Поисками занимались пограничные патрули Нарвского и Мустайыэского кордонов. На берегу поиски вели кинологи Нарвского кордона и служебные собаки. Около 17:30 часов к поискам присоединилась команда вертолета летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

В 17:54 пограничники нашли в воде тело 63-летнего жителя Нарвы. Другого рыбака, 1958 года рождения, до сих пор не нашли. Активные поиски пограничники прекратили, однако район обнаружения лодки постоянно проверяют.

Основная версия трагедии - несчастный случай.