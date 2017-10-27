Путин на учениях стратегических ядерных сил запустил четыре ракеты

В четверг, 26 октября, в России прошли учения Стратегических ядерных сил, на которых из различных районов были запущены четыре баллистические ракеты.

Об этом сообщило в четверг вечером Министерство обороны РФ.

В сообщении отмечается, что с космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по цели на полигоне Кура, атомная подводная лодка выпустила две баллистические ракеты из акватории Охотского моря по полигону в Архангельской области, а еще одна ракета была выпущена из акватории Баренцева моря по полигону Кура.

По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены, заявили в российском оборонном ведомстве.

В сообщении также отмечается, что тренировка была плановой и к ней привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей Стратегических ядерных сил.

В Кремле сообщили, что в учениях принял участие президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ. Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.