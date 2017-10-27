На поиски упавшего у Шпицбергена российского вертолета направлена норвежская подлодка ({{commentsTotal}})
Спасательная служба Норвегии привлекла к поискам упавшего у архипелага Шпицберген российского вертолета Ми-8 дистанционно управляемую подводную лодку.
Об этом норвежские власти сообщили в пятницу, 27 октября.
Продолжавшиеся всю ночь поиски пока не дали результата.
Вертолет Ми-8 упал в четверг неподалеку от поселка Баренцбург в 2-3 километрах от берега. На борту находились пять членов экипажа и трое научных сотрудников Института Арктики и Антарктики.
Баренцбург - российский шахтерский городок, в котором проживает около 500 человек.
Международно-правовой статус Шпицбергена регулируется специальным договором, заключенным в 1920 году во время Парижской мирной конференции. Он закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники получили право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса Шпицбергена.
На правах равноценного использования природных ресурсов помимо норвежских поселков Лонгйир, Ню-Олесунн и Свеагрува, на архипелаге были основаны русские поселки Баренцбург, Грумант и Пирамида.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS/ERR