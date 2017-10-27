На поиски упавшего у Шпицбергена российского вертолета направлена норвежская подлодка

Спасательная служба Норвегии привлекла к поискам упавшего у архипелага Шпицберген российского вертолета Ми-8 дистанционно управляемую подводную лодку.

Об этом норвежские власти сообщили в пятницу, 27 октября.

Продолжавшиеся всю ночь поиски пока не дали результата.

Вертолет Ми-8 упал в четверг неподалеку от поселка Баренцбург в 2-3 километрах от берега. На борту находились пять членов экипажа и трое научных сотрудников Института Арктики и Антарктики.

Баренцбург - российский шахтерский городок, в котором проживает около 500 человек.

Международно-правовой статус Шпицбергена регулируется специальным договором, заключенным в 1920 году во время Парижской мирной конференции. Он закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники получили право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса Шпицбергена.

На правах равноценного использования природных ресурсов помимо норвежских поселков Лонгйир, Ню-Олесунн и Свеагрува, на архипелаге были основаны русские поселки Баренцбург, Грумант и Пирамида.