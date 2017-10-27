ФОТО: в Русском театре премьера по мотивам пьесы "Горе от ума"

В Русском театре Эстонии состоится 27 октября премьера спектакля "Горе от ума" по мотивам пьесы Грибоедова в постановке молодого режиссера из России Степана Пектеева.

"Спектакль создан по мотивам жизни Александра Грибоедова, по темам его произведений, с использованием его текстов. В спектакле присутствуют биографические элементы жизни Грибоедова, но не напрямую, а в поэтической форме", – сказал режиссер Степан Пектеев "Актуальной камере".

Александр Сергеевич Грибоедов – талантливый поэт, переводчик, дипломат и композитор – погиб трагическим образом. Его буквально растерзала на части толпа, когда он находился на дипломатической службе на территории нынешнего Ирана. В спектакле присутствует персонаж Грибоед. Как пояснил режиссер – это мертвый поэт.