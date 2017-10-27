В таллиннском горсобрании могут создать пост второго зампредседателя для оппозиции

Центристская партия обсуждает возможность создать в столичном городском собрании место второго заместителя председателя, которое в таком случае занял бы представитель оппозиционных политических сил, т.е. Партии реформ, социал-демократов, Союза отечества и Res Publica или Консервативной народной партии (EKRE).

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил кандидат Центристской партии в мэры Таллинна Таави Аас в интервью ERR.

Он подтвердил, что в горсобрании могут появиться два зампреда, как в Рийгикогу. "Это также обсуждается. Могу сказать, что если такое решение будет принято, то одно место будет принадлежать оппозиции", - сказал Аас.

Он добавил, что оппозиции придется самой принимать решение, кто займет этот пост. "Мы не можем предписывать оппозиции, кого им выдвигать, это их решение. Но еще раз повторю, что решение пока не принято, появится ли пост второго зампредседателя", - подчеркнул Аас.

Говоря о распределении постов в городской администрации среди центристов, Аас отметил, что переговоры об этом внутри партии еще продолжаются. "Открыто о результатах можно будет говорить тогда, когда кандидатов утвердит Таллиннский совет (Центристской партии), который является нашим высшим органом. Только тогда сможем сказать, что места распределены", - пояснил он.

Кандидат центристов в столичные мэры добавил, что Таллиннский совет партии соберется в среду на следующей неделе. "До этого состоятся совещания и встречи с различными людьми, которые могли бы подойти на должности. Говорить что-либо до этого было бы преждевременной спекуляцией", - сказал Аас.

Он также подтвердил, что основной причиной решения отказаться от переговоров с социал-демократами о создании коалиции в Таллинне было отсутствие единой позиции по этому вопросу в обеих партиях. "Не называя имен, некоторым из нас коалиция с социал-демократами казалась хорошей мыслью, но были и противники. То же самое и в рядах социал-демократов. Поскольку в обоих коалиционных партнерах не было консенсуса, то умнее не создавать правящую коалицию. Создание коалиции предполагает четкую и единую позицию", - добавил кандидат центристов в столичные меры.

По словам Ааса, набравший больше всего голосов в Таллинне Михаил Кылварт сам примет решение о том, хочет ли он возглавить горсобрание. "Исходя из результата, никто не будет делать Кылварту предложение занять какое-либо место, а он сам решит, какой пост выбрать. Так мы договорились между собой. Разумеется, принимая свое решение, он учтет интересы Центристской партии", - пояснил Аас.