В пятницу днем 0..+6, временами осадки

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ЭСТОНИЯ
Обновлено

С вечера среды в Эстонии зарегистрировано более 150 ДТП Обновлено

По данным полиции, после начавшегося в среду вечером обильного снегопада за период с 7 утра до полудня четверга в Эстонии зафиксировано более сотни дорожно-транспортных происшествий, в восьми из которых не обошлось без пострадавших. В ночь на четверг также произошло около 50 ДТП, в которых никто не пострадал.

коалиции в таллинне не будет
ИДА-ВИРУМАА
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ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

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СПОРТ
КУЛЬТУРА
За директорский пост борются Алар Карис (слева) и Тынис Лукас.

Имя нового директора Эстонского национального музея может выясниться в пятницу

Избирательная комиссия Министерства культуры в пятницу встретится с вышедшими в последний тур кандидатами на пост директора Эстонского национального музея (ERM) и, с большой вероятностью, примет окончательное решение о новом главе музея.

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