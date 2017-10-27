В пятницу днем 0..+6, временами осадки ({{commentsTotal}})
Синоптик Валентина Юдакова
Синоптик Валентина Юдакова
По данным полиции, после начавшегося в среду вечером обильного снегопада за период с 7 утра до полудня четверга в Эстонии зафиксировано более сотни дорожно-транспортных происшествий, в восьми из которых не обошлось без пострадавших. В ночь на четверг также произошло около 50 ДТП, в которых никто не пострадал.
В торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве вечером 25 октября произошла массовая драка, в результате которой в больницу попали три человека и еще троих доставили в полицейский участок.
Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.
Избирательная комиссия Министерства культуры в пятницу встретится с вышедшими в последний тур кандидатами на пост директора Эстонского национального музея (ERM) и, с большой вероятностью, примет окончательное решение о новом главе музея.
Город Гробиня, раскопки и лагерь викингов