Распределение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже 1 ноября ({{commentsTotal}})
Распределение и утверждение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже в следующую среду, 1 ноября, когда соберется на свое заседание Талинский совет. Об этом в интервью нашему корреспонденту Маргарите Черняевой рассказал исполняющий обязанности мэра Таллинна и кандидат в мэры столицы Таави Аас. Как подтвердил Аас, в ходе заседания выяснится также, будет ли создано в Нижнем городе- по примеру Рийгикогу- место второго заместителя председателя горсобрания, которое планируется предложить представителю оппозиции.