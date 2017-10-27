Распределение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже 1 ноября

По данным полиции, после начавшегося в среду вечером обильного снегопада за период с 7 утра до полудня четверга в Эстонии зафиксировано более сотни дорожно-транспортных происшествий, в восьми из которых не обошлось без пострадавших. В ночь на четверг также произошло около 50 ДТП, в которых никто не пострадал.