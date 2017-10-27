Окружной суд встал на сторону банка в деле о безответственном кредитовании

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба судов первой и второй инстанции.

Банк подал в суд иск по делу о возврате кредита, который был выдан двумя людям десять лет назад на покупку квартиры. Один из заемщиков к настоящему времени умер. Поскольку второй заемщик не выполнил в срок свои обязательства, банк в 2013 году расторг договор и потребовал через суд возврата долга, сумма которого вместе с процентами превышала 11 000 евро.

Уездный суд счел, что банк выдал кредит безответственно, нарушив тем самым принцип ответственного кредитования, и отказал в удовлетворении иска, после чего банк обжаловал решение в окружном суде, который счет требование банка обоснованным.

По оценке окружного суда, цель принципа ответственного кредитования - уменьшать число случаев, когда экономические ожидания заемщика не реализуются и получение кредита влечет для него негативные последствия.

При этом данная норма не означает уменьшения ответственности заемщика за принимаемые решения. Возможное нарушение указанного принципа не означает автоматически причинение вреда заемщику и возможность избежать возврата кредита.

Договор обязателен к исполнению заключившими его сторонами, и его нарушение влечет за собой ответственность. Кроме того, заемщику известна его финансовая ситуация и возможности по возврату кредита. Таким образом, решил окружной суд, заемщик несет ответственность за негативные последствия, проистекающие из сделанных им выборов.

Окружной суд также пришел к выводу, что в данном случае банк не нарушал обязанность уведомлять об обстоятельствах, к которым у другой стороны договора есть существенный интерес с учетом цели договора.

Суд отметил, что даже если бы банк не сообщил заемщику о существенных обстоятельствах на переговорах перед заключением договора, то и тогда не был бы доказан причиненный заемщику вред. Увеличение доступных денежных средств посредством кредита не является вредом по смыслу закона.

Решение окружного суда может быть обжаловано в Государственном суде в течение 30 дней.