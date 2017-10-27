Мэром Нарвы снова станет Тармо Таммисте

Центристская партия представит в качестве кандидата в мэры Нарвы нынешнего главу городской администрации Тармо Таммисте.

Об этом председатель нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сообщила в пятницу, 27 октября, агентству BNS.

Кандидаты в вице-мэры пока не утверждены.

В четверг Нарвское горсобрание вновь избрало своим председателем центриста Александра Ефимова.

Центристская партия получила 23 места в Нарвском горсобрании, а избирательный союз "Наша Нарва" - восемь.

Тармо Таммисте был мэром Нарвы в период 2002-2013 годов. Он вновь вступил в эту должность в 2015 году.