Мэром Нарвы снова станет Тармо Таммисте ({{commentsTotal}})
Центристская партия представит в качестве кандидата в мэры Нарвы нынешнего главу городской администрации Тармо Таммисте.
Об этом председатель нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сообщила в пятницу, 27 октября, агентству BNS.
Кандидаты в вице-мэры пока не утверждены.
В четверг Нарвское горсобрание вновь избрало своим председателем центриста Александра Ефимова.
Центристская партия получила 23 места в Нарвском горсобрании, а избирательный союз "Наша Нарва" - восемь.
Тармо Таммисте был мэром Нарвы в период 2002-2013 годов. Он вновь вступил в эту должность в 2015 году.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS