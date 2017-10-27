В Кохтла-Ярве руководить городским собранием продолжит Рийна Иванова

За Рийну Иванову (на выборах набрала 594 голоса) проголосовало 19 депутатов, против были пять оппозиционных депутатов из социал-демократической фракции. Они голосовали за Эдуарда Одинца. На заседании отсутствовал один депутат от Центристской партии. Всего в городском собрании Кохтла-Ярве 25 мест.

По словам представителя оппозиции Николая Куташева, Рийна Иванова была неплохим председателем городского собрания в прошлом созыве, однако оппозиция голосовала за своего коллегу, Эдуарда Одинца, потому что он самый популярный политик в Кохтла-Ярве, набравший больше всех голосов (700). "Кроме этого, в нашей программе было написано, что должность председателя городского собрания должна быть бесплатной. Эдуард согласился работать бесплатно. Тем не менее его кандидатура не прошла, что было ожидаемо — состав городского собрания практически не поменялся. У нас на первом заседании даже шутили — найдите отличия".

Не поддержали кандидатуру Эдуарда Одинца и на должность заместителя городского собрания. Заместителями стали Владимир Эвве (на выборах набрал 601 голос, самый лучший результат у центристов) и Арне Берендсен (на выборах набрал 294 голоса). Они были заместителями председателя городского собрания и в прошлом созыве.

По словам Куташева, впервые в городском собрании Кохтла-Ярве у оппозиции будет своя фракция. "По уставу города фракцию могут создать не менее пяти депутатов (в прошлом созыве было три оппозиционных депутата, а в 2009 — один оппозиционер). Это дает нам возможность ставить в повестку заседаний городского собрания свои проекты, которые депутаты не могут игнорировать".

Представитель Партии реформ, получившей два места в городском собрании, Виталий Бородин сказал, что реформисты в своей работе настроены на конструктивную работу со всеми. "Были предварительные разговоры с представителями Центристской партии о том, что наши депутаты получат места в комиссии по социальным вопросами ревизионной комиссии. Мы не собираемся критиковать ради критики, быть в оппозиции ради оппозиционности. Все, что позитивно влияет на развитие города, мы поддержим. Все, что этому мешает, мы не поддержим".

Коалиционного договора с центристами подписано не будет. "Этот формализм не нужен, достаточно джентльменского договоренности", - сказал Бородин.

По его словам, реформисты готовы сотрудничать и с социал-демократической фракцией, если их предложения будут направлены на благо городу. "Хотелось бы в этом направлении совместной работы, чтобы заранее знать, какие проекты готовят коллеги. Мы пока с ними не разговаривали на тему сотрудничества".