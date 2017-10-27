Марью Лауристин завершила работу в Европарламенте, ее заменит Ивари Падар

Избранная от Эстонии депутат Европейского парламента Марью Лауристин в четверг, 26 октября, завершила работу в Страсбурге после принятия составленного ей рапорта по правилам приватности электронной коммуникации.

Лауристин приступит к работе в тартуском горсобрании, а в Европарламенте ее заменит другой социал-демократ - Ивари Падар.

О намерении вернуться работать в Эстонию в случае избрания в горсобрание Лауристин заявляла еще до выборов. Она также намерена продолжить работу в Тартуском университете.