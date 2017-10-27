rus.err.ee

Марью Лауристин завершила работу в Европарламенте, ее заменит Ивари Падар ({{commentsTotal}})

Эстония
Марью Лауристин.
Марью Лауристин. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Избранная от Эстонии депутат Европейского парламента Марью Лауристин в четверг, 26 октября, завершила работу в Страсбурге после принятия составленного ей рапорта по правилам приватности электронной коммуникации.

Лауристин приступит к работе в тартуском горсобрании, а в Европарламенте ее заменит другой социал-демократ - Ивари Падар.

О намерении вернуться работать в Эстонию в случае избрания в горсобрание Лауристин заявляла еще до выборов. Она также намерена продолжить работу в Тартуском университете.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Марью Лауристин.

Марью Лауристин завершила работу в Европарламенте, ее заменит Ивари Падар

Избранная от Эстонии депутат Европейского парламента Марью Лауристин в четверг, 26 октября, завершила работу в Страсбурге после принятия составленного ей рапорта по правилам приватности электронной коммуникации.

коалиции в таллинне не будет
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

ЭКОНОМИКА
26.10

Nordea собирается сократить по всему миру до 6000 работников

26.10

Профсоюзы и работодатели Эстонии подписали договор о повышении "минималки" до 500 евро

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

25.10

Впервые за последние пять лет рост минимальной зарплаты составит менее 7%

25.10

Симсон планирует повысить стоимость железнодорожных билетов

СПОРТ
КУЛЬТУРА
За директорский пост борются Алар Карис (слева) и Тынис Лукас.

Имя нового директора Эстонского национального музея может выясниться в пятницу

Избирательная комиссия Министерства культуры в пятницу встретится с вышедшими в последний тур кандидатами на пост директора Эстонского национального музея (ERM) и, с большой вероятностью, примет окончательное решение о новом главе музея.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:05

Марью Лауристин завершила работу в Европарламенте, ее заменит Ивари Падар

13:35

В Кохтла-Ярве руководить городским собранием продолжит Рийна Иванова

13:16

Мэром Нарвы снова станет Тармо Таммисте

13:11

Окружной суд встал на сторону банка в деле о безответственном кредитовании

12:17

Студенты специальностей логопед и спецпедагог получат стипендию в 1000 евро

12:16

В таллиннском горсобрании могут создать пост второго зампредседателя для оппозиции

12:13

Распределение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже 1 ноября

12:12

В пятницу днем 0..+6, временами осадки

11:22

На поиски упавшего у Шпицбергена российского вертолета направлена норвежская подлодка

11:13

Вируса гриппа в Эстонии пока нет

11:12

ФОТО: в Русском театре в пятницу состоится премьера "Горе от ума"

11:04

Путин на учениях стратегических ядерных сил запустил четыре ракеты

10:46

ВИДЕО: сообщивший о пропаже в Нарве двух рыбаков заснял на видео кружащую по воде лодку

10:24

Концерн Stockmann в III квартале получил чистый убыток в 150 млн евро

Полезно знать

Топ читаемости
26.10

В Кохтла-Ярве произошла массовая драка с участием нетрезвых подростков: трое в больнице

26.10

Видеорегистратор запечатлел момент столкновения с машиной премьер-министра

26.10

В Нарве джип сбил переходившую дорогу в неположенном месте девочку Обновлено

26.10

"Инсайт" о черных риэлторах в Таллинне: как людей за долги оставляют без дома

26.10

С вечера среды в Эстонии зарегистрировано более 150 ДТП Обновлено

26.10

ФОТО: председателем горсобрания Нарвы выбрали Александра Ефимова Обновлено

26.10

ФОТО: на площади Вабадузе в Таллинне трамвай сошел с путей

26.10

Профсоюзы и работодатели Эстонии подписали договор о повышении "минималки" до 500 евро

25.10

Еврокомиссия выставит Эстонии счет за хутор экс-президента Ильвеса

26.10

ERR: желание Кылварта возглавить горсобрание помешало созданию коалиции в Таллинне

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:17

Студенты специальностей логопед и спецпедагог получат стипендию в 1000 евро

12:13

Распределение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже 1 ноября

12:12

В пятницу днем 0..+6, временами осадки

11:13

Вируса гриппа в Эстонии пока нет

06:57

Полиция напоминает: в темное время года нужно носить светоотражатель

26.10

Реализация админреформы заняла почти 20 лет

26.10

ERR: желание Кылварта возглавить горсобрание помешало созданию коалиции в Таллинне

26.10

Почти половина выпускников средней школы в прошлом году получили категорию B2 по эстонскому языку

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: