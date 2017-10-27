Госконтролер Карис заменит Лукаса на посту директора Эстонского национального музея

Новым директором Эстонского национального музея (ERM) станет нынешний государственный контролер Алар Карис. Полномочия действующего директора ERM Тыниса Лукаса истекают в середине января 2018 года.

Срок полномочий на посту госконтролера у 58-летнего Кариса заканчивается в апреле следующего года.

Ранее Карис был ректором как Тартуского университета, так и Университета естественных наук. По образованию Карис - ветеринар. Он женат на директоре Эстонского исторического музея Сирье Карис. В их семье трое детей.

В комиссию, которая выбрала нового руководителя музея, входили канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене (председатель комиссии), вице-канцлер Тарви Ситс, советник по музеям Мирьям Ряэбис, руководитель финансового отдела Мерью Кюннапу, член правления Эстонского художественного музея Сирье Хельме, руководитель фонда "Музеи Хаапсалу и Ляэнемаа" Антон Пярн и председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст.

Срок полномочий нового руководителя - пять лет.