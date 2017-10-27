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На двух стульях: 58 депутатов Рийгикогу будут работать и в местных самоуправлениях ({{commentsTotal}})

Выборы
Выборы

Большинство депутатов Рийгикогу, которые были избраны в органы местного самоуправления, собираются работать в двух местах одновременно.

На муниципальных выборах из 101 депутата парламента решили баллотироваться 88 человек. Из них избранными оказались 64 политика, из которых 58 парламентариев решили использовать возможность находиться на "двух стульях", передает новостной портал ERR.

Отказались баллотироваться лишь 13 парламентариев. В полном составе не участвовала в местных выборах фракция Свободной партии, в которую входит восемь человек. Это принципиальная позиция политической силы, выступавшей против так называемого "Закона о двух стульев".

Также пропустили ближайшие выборы внефракционные депутаты Маргус Цахкна и Марко Михкельсон, покинувшие в конце июня партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL). Не было в избирательных списках председателя парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва, а также Терье Трей (Партия реформ) и Майре Аунасте (IRL).

Из оставшиеся 88 парламентариев (29 ПР, 27 ЦП, 14 СДП, 12 IRL, 7 EKRE) все баллотировались по спискам своих партий, кроме входящей в Центристскую фракцию Ольги Ивановой, шедшей на выборы в столице Эстонии по списку "Союза Сависаара и "Делового Таллинна", и соцдема Ивари Падара, который баллотировался в волости Выру по списку избирательного союза "За объединенную волость" (Ühise valla eest).

Избранными оказались 64 члена Рийгикогу (23 ПР, 21 ЦП, 8 СДП, 6 IRL, 6 EKRE), продолжить работу в местном самоуправлении решили 58 депутатов (22 ПР, 19 ЦП, 5 СДП, 6 IRL, 6 EKRE). Среди них Денис Бородич (ПР, Таллинн), Игорь Грязин (ПР, волость Муху), Владимир Вельман, Михаил Корб, Андрей Новиков (все - ЦП, Таллинн), Валерий Корб (ЦП, Таллинн), Мартин Репинский (ЦП, Йыхви), Михаил Стальнухин (ЦП, Нарва), Дмитрий Дмитриев (ЦП, Люганузе), Виктория Ладынская (IRL, Таллинн).

Партия реформ

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

Из 12 избранных в Таллиннское горсобрание депутатов Рийгикогу работу продолжат 11 человек. Вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура в столичном представительном органе должна была заменить Анне Суллинг (тоже депутат парламента), но она отказалась. В итоге Певкура заменит Хели Тедер.

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

Все 12 депутатов-реформистов, избранных в других уголках Эстонии, продолжат работу в местных органах самоуправления. Калле Паллинг и Лайне Рандъярв избраны председателями волостных собраний Харку и Раэ соотвественно.

Центристская партия

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

В Таллиннское горсобрание попали шесть депутатов парламента от Центристской партии. Однако Виктор Васильев отказался от работы в органе местного самоуправления.

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

Отказалась работать в местном самоуправлении и председатель Центристской фракции Керсти Сарапуу, которая была избрана в Пайдеское горсобрание.

Яанус Карилайд возглавил Хаапсалуское горсобрание, а Ааду Муст, скорее всего, будет руководить Тартуским горсобранием.

Социал-демократическая партия

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

Из восьми избранных в органы местные самоуправления депутатов-соцдемов работу на "двух стульях" продолжат пять человек. Отказались работать на муниципальном уровне спикер Рийгикогу Эйки Нестор (Таллинн), а также Тоомас Юргенстейн (Тарту) и Ивари Падар (волость Выру).

IRL

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

Все шесть избранных от IRL парламентариев продолжат работу в органах местного самоуправления.

EKRE

Фото: канцелярия Рийгикогу Коллаж: ERR

Все шесть избранных от EKRE парламентариев продолжат работу в органах местного самоуправления.

Так называемый "закон о двух стульях" был принят летом 2016 года и вступил в силу после состоявшихся 15 октября муниципальных выборов. Согласно закону, депутат Рийгикогу может работать одновременно и в городских/волостных собраниях. Зарплату в органах местных самоуправлений парламентарий не получает.

Редактор: Виктор Сольц



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