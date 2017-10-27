Виновника аварии с машиной премьер-министра выяснят страховщики

Ни водитель служебной машины премьер-министра Юри Ратаса, ни водитель машины, врезавшейся в автомобиль премьер-министра, не будут давать объяснения по поводу аварии в полиции. Решением вопроса виновности будут заниматься страховые фирмы.

Пыхьяская префектура сообщила ERR, что произошедшая авария считается страховым случаем, и поэтому полиция не открывает делопроизводство.

На опубликованном в четверг, 26 октября, видео видно, что автомобиль премьер-министра и сопровождающий его автомобиль двигались по Пярнускому шоссе в сторону круговой развязки Виру.

Двигавшийся с проблесковыми огнями автомобиль премьер-министра пересекал перекресток Пярнуского шоссе с улицами Суур-Карья и Георга Отса на желтый сигнал светофора.

Водитель внедорожника Mercede начал в это же время поворачивать с улицы Георга Отса на Пярнуское шоссе, в результате чего внедорожник врезался в Audi премьер-министра.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна сообщил в четверг, что скорость автомобиля премьер-министра в момент столкновения составляла 58 км/ч.

"Автомобиль Mercedes, который поворачивал с улицы Георга Отса на Пярнуское шоссе, должен был убедиться в безопасности своего маневра. На этом перекрестке установлен знак о том, что нужно уступить дорогу. Для пешеходов в этот момент горел красный свет. Автомобиль Audi пересекал перекресток на желтый свет", - пояснил Пяркна.

Пяркна отметил, что во время срочных поездок можно отклоняться от правил дорожного движения, но при этом важно обеспечить безопасность других участников дорожного движения. "Сегодня у нас нет оснований для начала делопроизводства в отношении водителя Audi", - добавил он.