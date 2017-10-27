ФОТО: в Таллинн зашла противоминная эскадра Германии

Утром, 27 октября, в Таллинн с запланированным визитом пришла состоящая из пяти кораблей третья противоминная эскадра ВМС Германии. Военные корабли, пришвартовавшиеся в Минной гавани, пробудут в Эстонии до 30 октября.

До прибытия в Таллинн противоминная эскадра провела операцию по поиску, идентификации и обезвреживанию взрывных устройств, в рамках которой недалеко от Палдиски были взорваны десять мин времён Первой мировой войны.

Военные корабли Германии зашли в Таллинн. Автор: Штаб Сил обороны Эстонии

"Прошедшая на этой неделе операция по поиску и обезвреживанию морских мин в территориальных водах Эстонии дала нам замечательную возможностью для сотрудничества с военно-морскими силами Эстонии. Мы высоко ценим военное сотрудничество внутри Европейского союза", - сказал командующий противоминной эскадрой капитан-лейтенант Мартин Шварц. Военные корабли Германии зашли в Таллинн. Автор: Штаб Сил обороны Эстонии

Мартин Шварц встретится в Таллинне с командованием сил обороны Эстонии и с представителями посольства Германии. На выходных суда пополнят свои запасы перед отбытием в новое плавание, в то же время члены команды получат возможность отдохнуть несколько дней. На следующей неделе корабли ВМС Германии возьмут курс на свою родную гавань в городе Киле.

Военные корабли Германии зашли в Таллинн. Автор: Штаб Сил обороны Эстонии

ВМС Эстонии и Германии ведут постоянное сотрудничество по обезвреживанию морских мин. В этом полугодии противоминные суда Германии и Эстонии несли совместную службу в составе противоминной группы НАТО.