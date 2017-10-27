В воскресенье авиакомпания Nordica переходит на зимнее расписание рейсов

В зимний период Nordica будет осуществлять рейсы из Таллинна в 12 мест назначения. В расписании рейсов останутся прямые перелеты в Стокгольм, Осло, Гетеборг, Мюнхен, Амстердам, Брюссель, Санкт-Петербург, Тронхейм, Вену, Киев, Варшаву и Вильнюс.

Летом 2018 года будут восстановлены нынешние популярные летние и туристические линии, например, в Ниццу, Сплит, Риеку, Одессу, Берлин, Гамбург. К ним добавятся новые места назначения: Констанца в Румынии и Охрид в Македонии.

В течение летнего сезона этого года, с конца марта по конец октября, перелеты рейсами авиакомпании Nordica совершили в общей сложности около 420 000 пассажиров. Это на 160 000 пассажиров больше по сравнению с летом прошлого года.