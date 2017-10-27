Музыка Моцарта и Брамса будет бесплатно звучать в Таллиннской центральной библиотеке ({{commentsTotal}})
В среду, первого ноября, в большом зале Таллинской центральной библиотеки на бульваре Эстония состоится бесплатный концерт "Прикосновение мастеров".
Исполняться будут созданные Моцартом и Брамсом произведения золотого фонда камерной музыки для кларнета (Тыну Кальм) и струнного квартета (Влад Кампеан, Виталий Регенспергер, Ханно Маадра и Оля Раудонен).
Начало концерта в 17:00
Редактор: Артур Тооман