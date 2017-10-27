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Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании ({{commentsTotal}})

За рубежом
Дебаты в парламенте Каталонии
Дебаты в парламенте Каталонии Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 72 депутата, против выступили 10, двое воздержались.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов - это было требование Мадрида, передает "Медуза" со ссылкой на El Pais.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

Редактор: Виктор Сольц



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