Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 72 депутата, против выступили 10, двое воздержались. В ответ на декларацию о независимости Мадрид ввел в регионе прямое управление.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов - это было требование Мадрида, передает "Медуза" со ссылкой на El Pais.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид ввел в регионе прямое управление.

Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.

"За" проголосовали 214 сенаторов, "против" - 47, один воздержался.

По запросу кабинета министров сенаторы ввели в действие 155-ю статью Конституции Испании. В ней прописана ситуация, когда автономный регион угрожает порядку в стране, в связи с чем его автономия может быть приостановлена.

Ранее объявлялось, что введенные Сенатом меры вступят в силу 28 октября. Правительство Каталонии будет отстранено, а парламент будет переизбран на досрочных выборах.

На референдуме 1 октября в Каталонии 90% участников проголосовали за отделение от Испании. Конституционный суд страны признал этот референдум незаконным.