У Эстонии появился первый продукт с защищенным географическим указанием - Estonian Vodka

Estonian Vodka является защищенным географическим указанием для водки, произведенной из выращенного в Эстонии сырья и этилового спирта эстонского происхождения. Знак может быть использован только на этикетке продукта, изготовленного ​​в соответствии с необходимыми требованиями. Другие виды водки, произведенные в Эстонии, могут использовать термины "Vodka from Estonia", "Vodka made in Estonia" и прочие аналогичные.

