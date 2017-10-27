У Эстонии появился первый продукт с защищенным географическим указанием - Estonian Vodka

Европейская комиссия одобрила заявку предприятий Estonian Spirit OÜ и Remedia AS на регистрацию защищенного географического указания "Estonian Vodka" (Эстонская водка). Это первый такой знак для эстонских продуктов.

"Получение знака - это большое признание эстонского пищевого сектора. Это показывает, что мы можем производить продукты, которые заслуживают признания по всей Европе", - сказал министр сельской жизни Тармо Тамм, передает новостной портал ERR.

"Защищенное географическое указание делает продукт более ценным и, безусловно, повысит его конкурентоспособность и будет способствовать росту экспорту. Наличие знака информирует потребителей об особенностях продукта и технологиях его производства", - добавил Тамм.

Estonian Vodka является защищенным географическим указанием для водки, произведенной из выращенного в Эстонии сырья и этилового спирта эстонского происхождения. Знак может быть использован только на этикетке продукта, изготовленного ​​в соответствии с необходимыми требованиями. Другие виды водки, произведенные в Эстонии, могут использовать термины "Vodka from Estonia", "Vodka made in Estonia" и прочие аналогичные.

Всего в Евросоюзе существуют три маркировки качества: защищенное обозначение происхождения (PDO), защищенное географическое указание (PGI) и традиционная специальная гарантия (GTE).

Заявку на регистрацию Estonian Vodka подали предприятия Estonian Spirit OÜ и Remedia AS, рассмотрение заявки длилось более четырех лет.