Актуальная камера 27.10.2017 (18:00)

В воскресенье, 29 октября, эстонская авиакомпания Nordica переходит на зимнее расписание рейсов.
В торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве вечером 25 октября произошла массовая драка, в результате которой в больницу попали три человека и еще троих доставили в полицейский участок.
Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.
В среду, первого ноября, в большом зале Таллинской центральной библиотеки на бульваре Эстония состоится бесплатный концерт "Прикосновение мастеров".
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