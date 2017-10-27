В Нарва-Йыэсуу 27 октября прошло первое после выборов заседание городского собрания. Главой законодательного органа власти единогласно выбрали центриста Вейкко Лухалайда.

Из 17 депутатов на первом заседании присутствовало 16.

Помимо председателя городского собрания депутаты выбрали двух заместителей. За Хейки Лутса (Центристская партия) проголосовало 16 депутатов, за Инге Мушкину ("Общий дом") - 14 депутатов.

Депутаты приняли отставку управы волости Вайвара и управы Нарва-Йыэсуу. На ближайшей сессии городского собрания депутаты будут выбирать мэра и вице-мэров объединенного самоуправления.

На прошедшей сессии городского собрания Хейки Лутс вручил знак почетного гражданина бывшему мэру Нарва-Йыэсуу Ираиде Чубенко, которая начала переговоры об объединении курортного города и волости Вайвара.

В Нарва-Йыэсуу правящую коалицию создали союз "Общий дом" (8 мандатов) и Центристская партия (7). В оппозиции находится избирательный "Вместе вперед" (2 места).