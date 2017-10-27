ВМС США спасли двух женщин после их 5-месячного дрейфа в Тихом океане

Две американки с собаками спасены ВМС США после почти пятимесячного дрейфа в Тихом океане.

Дженнифер Аппел и Таша Фуиаба в мае отправились на небольшой яхте с Гавайских островов на Таити. Шторм вывел из строя мотор, и они решили положиться на паруса, передает Русская служба Би-би-си.

"После двух месяцев дрейфа, так и не дойдя до Таити, они отправили сигнал бедствия", - сообщил Седьмой флот ВМС США.

Яхта дрейфовала примерно в 1500 км к юго-востоку от Японии. Несколько месяцев вокруг не было ни души, и ежедневный сигнал бедствия не находил адресата.

Только 24 октября их заметила команда тайваньского траулера - и сообщила американским властям на Гуаме.

На следующий день к месту прибыл американский десантный корабль "Эшланд".

"Мы им обязаны жизнью, - сказала Дженнифер Аппел. - Увидеть на горизонте военный корабль - такое счастье и облегчение".

Женщинам и собакам удалось выжить благодаря опреснителю морской воды и годовому запасу макарон, овсянки и риса.