ФОТО: торжественное открытие Эстонского музея кино

В пятницу, 27 октября, в парке замка Маарьямяэ проходит торжественное открытие Эстонского музея кино.

Музей кино открылся 4 октября, но праздник по случаю открытия решили устроить сегодня.

К действующему при Эстонском историческом музее Музею кино ведет через замковый парк киноаллея. Аллею, своеобразную "красную дорожку" музея, украшают скульптуры Ясся Каселаана, при создании которых автор вдохновлялся историей эстонского кинематографа.

Первая выставка под названием "Дубль один!" подробно рассматривает процесс производства кинофильма, раскрывая тайны создания кино и секреты его создателей.

Посетитель выставки проходит через этапы создания фильма, словно в закадровом мире: поймет, какие роли в съемках играют сценарий, съемочная площадка, монтаж, свет и звук; выслушивает множество связанных с кинематографом историй; узнает о музыке к кинофильмам, заглянув в предназначенный для этого поезд; проходит по являющейся неотъемлемым элементом кинопремьеры красной дорожке и предстает перед критиками.