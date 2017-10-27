rus.err.ee

ФОТО: торжественное открытие Эстонского музея кино ({{commentsTotal}})

Культура
Торжественное открытие Эстонского музея кино
Фотогалерея
13 фотографий
Фото: Торжественное открытие Эстонского музея кино Автор: Сийм Лыви, ERR
Культура

В пятницу, 27 октября, в парке замка Маарьямяэ проходит торжественное открытие Эстонского музея кино.

Музей кино открылся 4 октября, но праздник по случаю открытия решили устроить сегодня.

К действующему при Эстонском историческом музее Музею кино ведет через замковый парк киноаллея. Аллею, своеобразную "красную дорожку" музея, украшают скульптуры Ясся Каселаана, при создании которых автор вдохновлялся историей эстонского кинематографа.

Первая выставка под названием "Дубль один!" подробно рассматривает процесс производства кинофильма, раскрывая тайны создания кино и секреты его создателей.

Посетитель выставки проходит через этапы создания фильма, словно в закадровом мире: поймет, какие роли в съемках играют сценарий, съемочная площадка, монтаж, свет и звук; выслушивает множество связанных с кинематографом историй; узнает о музыке к кинофильмам, заглянув в предназначенный для этого поезд; проходит по являющейся неотъемлемым элементом кинопремьеры красной дорожке и предстает перед критиками.

Редактор: Виктор Сольц

эстонский музей кино


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
коалиции в таллинне не будет
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

ЭКОНОМИКА
26.10

Nordea собирается сократить по всему миру до 6000 работников

26.10

Профсоюзы и работодатели Эстонии подписали договор о повышении "минималки" до 500 евро

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

25.10

Впервые за последние пять лет рост минимальной зарплаты составит менее 7%

25.10

Симсон планирует повысить стоимость железнодорожных билетов

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:32

ФОТО: председателем городского собрания Нарва-Йыэсуу выбрали Вейкко Лухалайда Обновлено

18:13

Актуальная камера 27.10.2017 (18:00)

18:10

ФОТО: торжественное открытие Эстонского музея кино

17:49

ВМС США спасли двух женщин после их 5-месячного дрейфа в Тихом океане

17:30

Парламент Каталонии объявил о независимости, Сенат Испании ввел прямое управление Обновлено

17:10

У Эстонии появился первый продукт с защищенным географическим указанием - Estonian Vodka

16:25

Музыка Моцарта и Брамса будет бесплатно звучать в Таллиннской центральной библиотеке

16:23

В воскресенье авиакомпания Nordica переходит на зимнее расписание рейсов

16:22

Собирающаяся в президенты РФ Собчак предлагает провести новый референдум в Крыму

15:54

На двух стульях: 58 депутатов Рийгикогу будут работать и в местных самоуправлениях

15:30

ФОТО: в Таллинн зашла противоминная эскадра Германии

15:18

Виновника аварии с машиной премьер-министра выяснят страховщики

14:51

Строитель упал с восьмиметровой высоты в Силламяэ

14:37

Госконтролер Карис заменит Лукаса на посту директора Эстонского национального музея

Полезно знать

Топ читаемости
26.10

В Кохтла-Ярве произошла массовая драка с участием нетрезвых подростков: трое в больнице

26.10

Видеорегистратор запечатлел момент столкновения с машиной премьер-министра

26.10

"Инсайт" о черных риэлторах в Таллинне: как людей за долги оставляют без дома

10:46

ВИДЕО: сообщивший о пропаже в Нарве двух рыбаков заснял на видео кружащую по воде лодку

26.10

С вечера среды в Эстонии зарегистрировано более 150 ДТП Обновлено

26.10

ФОТО: председателем горсобрания Нарвы выбрали Александра Ефимова Обновлено

13:35

В Кохтла-Ярве руководить городским собранием продолжит Рийна Иванова

26.10

В Нарве джип сбил переходившую дорогу в неположенном месте девочку Обновлено

26.10

ERR: желание Кылварта возглавить горсобрание помешало созданию коалиции в Таллинне

09:16

Таави Рыйвас продал квартиру в центре Таллинна

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:17

Студенты специальностей логопед и спецпедагог получат стипендию в 1000 евро

12:13

Распределение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже 1 ноября

12:12

В пятницу днем 0..+6, временами осадки

11:13

Вируса гриппа в Эстонии пока нет

06:57

Полиция напоминает: в темное время года нужно носить светоотражатель

26.10

Реализация админреформы заняла почти 20 лет

26.10

ERR: желание Кылварта возглавить горсобрание помешало созданию коалиции в Таллинне

26.10

Почти половина выпускников средней школы в прошлом году получили категорию B2 по эстонскому языку

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: