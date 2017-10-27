В Эстонии не знают, как относиться к купюре с изображением Севастополя

У эстонских финансовых учреждениях нет своей позиции по вопросу, как относиться к новым российским купюрам достоинством в 200 рублей. Камнем преткновения здесь является изображение на свежевыпущенных рублях, а именно – Памятник затопленным кораблям в Севастополе и заповедник Херсонес Таврический, которые, по мнению мировой общественности, принадлежат Украине, а не России, передает "Актуальная камера".

Центробанк России 12 октября этого года выпустил в оборот новые купюры достоинством в 200 и 2000 тысячи рублей. На лицевой стороне двухсотрублевой купюры изображен Памятник затопленным кораблям, установленный в Севастополе, автором которого является знаменитый эстонский скульптор Амандус Адамсон. Основное изображение оборотной стороны банкноты - историко-архитектурный музей-заповедник Херсонес Таврический, где рядом красуется название города.

"АК" решила поинтересоваться, как эстонские финансовые учреждения относятся или рекомендуют относиться к новым денежным купюрам, на которых изображены достопримечательности Крыма, другими словами то, что, по официальной версии европейского и мирового сообщества, к России не относится.

"АК" обратилась в Банк Эстонии, в три крупнейших коммерческих банка, в предприятие по обмену валюты Tavid и позвонила в Рийгикогу. В итоге, телевизионного интервью никто не дал.

Чиновники и представители финучреждений отказались давать комментарии по вопросу принимать или не принимать российские рубли, на которых изображен крымский Севастополь. Единственный осмысленный ответ на эту тему прислала фирма по обмену валюты Tavid.

"Если деньги подлинные, то мы их покупаем и продаем. Мы не можем по-разному относиться к ним из-за изображений на них. Если речь идет об обыкновенных деньгах, то мы с ними так и обращаемся. К сожалению, на камеру мы вам ответить не можем, все ответственные лица в разъездах”, - написал в своем ответе член совета Tavid Меэлис Атонен.

Крупные банки были лаконичны.

"Все уполномоченные делать заявления находятся на этой неделе в отпуске", - ссобщила пресс-секретарь банка SEB Эвелин Аллас.

"У Swedbank комментариев на эту тему нет", - ответила руководитель по коммуникациям Swedbank Кристель Петерсон.

В Банке Эстонии "Актуальной камере" по телефону заявили, что они не комментируют действия центробанков других стран. То же самое ответил банк Luminor.

В телефонном разговоре член комиссии по делам Евросоюза Марко Михкельсон заявил, что это личное дело любой страны, какие символы печатать на банкнотах и тут Россия показала то, как она относится к мнению мировой общественности. Правда, он затруднился порекомендовать, как как стоит эстонским финансовым учреждениям относиться к крымским рублям.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин не был доступен даже по телефону.