Хансо: Путин сам зазывает союзников в регион Балтийского моря

Комментируя планы России в дальнейшем проводить учения "Запад" каждые два года, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнес Хансо заявил, что НАТО, конечно, отреагирует на шаги РФ. По словам Хансо, президент России Владимир Путин по сути дела сам зазывает союзников в регион Балтийского моря.

"Но в этом заявлении ничего удивительного нет,- сказал Хансо BNS. - К сожалению, это типичное поведение России, нагнетать как риторическое, так и военное напряжение".

Хансо подтвердил, что проводить подобные крупномасштабные учения чрезвычайно затратно. "Конечно, постоянные проведения учений не пойдут на пользу общей ситуации безопасности", - добавил Хансо.

"Однако альянс НАТО зарекомендовал себя гибко и быстро реагирующей организацией. Мы держим ситуацию под контролем и делаем то, что требует ситуация, - отметил парламентарий. - Мне кажется, что Путин по сути дела сам зазывает союзников в регион Балтийского моря" .

По данным германского издания Der Spiegel, представитель президента РФ Владимира Путина заявил, что в дальнейшем крупные военные учения "Запад" будут проводиться в непосредственной близости от восточной границы НАТО каждые два года.

Ранее совместные российско-белорусские крупномасштабные учения "Запад" вблизи границы НАТО проводились каждые четыре года, в другие годы учения проводились в Восточном, Южном и Северном военных округах.