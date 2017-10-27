Минфин рассказал в Нарве про результаты админреформы

Специалисты Министерства финансов добрались до Нарвы, чтобы поведать журналистам, а с их помощью и жителям Ида-Вирумаа, что принесет им административная реформа и не остановится ли поток европейской помощи Эстонии, передает "Актуальная камера".

Коммуникационное бюро правительства организовало встречу журналистов с представителями Министерства финансов, чтобы из первых рук передать информацию о результатах административной реформы и новых задачах, которые поручили местным самоуправлениям, а также об изменениях в финансировании и перспективе перевода части рабочих мест госсектора в Ида-Вирумаа.

"Один из важных для меня вопросов - это выполнение местными самоуправлениями тех задач, которые им передали из уездных управ. На самом деле, еще не все местные самоуправления в Ида-Вирумаа приняли решения для совместного выполнения этих задач. Для будущего важно, чтобы они приняли эти решения и чтобы в Ида-Вирумаа была новая стратегия развития", - сказал руководитель отдела региональной политики Министерства финансов Вяйно Тыэметс.

В последние несколько лет с помощью европейских денег уже был претворен в жизнь ряд проектов, способствующих развитию Ида-Вирумаа, в том числе реновация водопровода и канализации, строительство нового променада в Нарве.

"Если брать статистику по всем регионам, Нарва занимает стабильно третье место по количеству реализованных проектов и реализованых средств структурных фондов, то есть это очень хороший показатель",- считает главный специалист отдела использования внешних средств Министерства финансов Юлия Троицкая.

Благодаря структурным фондам ЕС, уезд Ида-Вирумаа с 2004 по 2020 годы может освоить дотаций на более чем полмиллиарда евро. И как заверили специалисты, этот поток пока останавливать не планируется.