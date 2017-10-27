Литовцы и латыши опасаются, что Rail Baltic разделит их собственность на части

Жители Латвии и Литвы обеспокоены, что трасса Rail Baltic буквально расделит их поселения на части и нанесет вред окружающей среде. Размер предлагаемой компенсации несопоставимо мал, считают недовольные, передает "Актуальная камера".

Землевладельцы Латвии и Литвы выражают серьёзную обеспокоенность будущим их собственности, которую железнодорожная магистраль Rail Baltic разрежет на части. Организация "Земля, народ, природа Латвии" подала иск в суд с требованием изменить маршрут трассы через приморские Салацгриву и Скулте.

"Железная дорога разделит самоуправление Салацгривы на две части. Приморская часть останется настолько узкой, что её невозможно будет использовать", - сказала жительница Салацгривы Лиене Стразда.

На пресс-конференции в Риге недовольные сообщили, что суд первой ступени их иск не удовлетворил и они намерены оспорить это решение.

"Мы оспорили решение суда и ждём суда следующей ступени", - пояснила присяжный адвокат Инта Сикора.

Компенсация, которую предлагают жителям Скулте и Салацгривы, учитывая стоимость местной земли, ничтожна.

Литовские фермеры с тревогой сообщают, что они уже получили письма с указанием, когда к ним явятся геодезисты, которые уже начали свои замеры. Никто, однако, не пояснил, в чём их смысл и что будет дальше.

"Они приезжают из Каунаса и делают свои проекты по рекомендации AECOM. Они не смотрят на местную природу или на то, как живут местные жители. Они делят на части и дома, и дороги", - рассказал фрмер из Литвы Видас Даманаускас.

"Все самые большие сомнения - в организациях, в людях, общественности Литвы, Эстонии и Латвии - возникают из-за того, что руководители Rail Baltic не дают конкретных ответов, касаемых трассы и ее строительства", - считает экс-глава МВД Литвы Эрикс Екабсонс.

Организация под названием "Откровенно о Rail Baltic" (Avalikult Rail Balticust) получила уже несколько ответов на свои запросы.

В Генеральном директорате движения и транспорта Европейской комиссии заверили, что они не сомневаются в качестве методологии проведённого анализа и, по их мнению, все участники должны быть готовы к конструктивному диалогу.

"Большая проблема всё же в том, что документы, касающиеся анализа влияния новой железной дороги, ещё не стали открытысм", - пояснил член правления Avalikult Rail Balticust Прийт Хумал.

Как сообщили на пресс-конференции, никто не выступает против Rail Baltic, но проект такого масштаба можно претворять в жизнь так, чтобы у людей не возникало недопонимания и напряжения.