В Пярну открылась выставка работ Юсся Пихо

Признанный художник-живописец и известный иллюстратор детских книг Юссь Пихо показывает свои самые последние работы в Пярнуском музее современного искусства. Отчетная за год выставка так и называется – "Рапорт", передает "Актуальная камера".

На выставке прослеживается свойственный именно Юссю Пихо почерк, которому характерно многослойное, проступающее сквозь друг друга использование цветов, своеобразный мир, действующими лицами в котором являются кроме людей, звери и птицы. Художник оставляет зрителю пищу для размышлений - каждый может сам оценить ситуацию и взаимодействие персонажей на полотнах.

"Каждый посетитель обретет свое видение, свою мысль, которые он увидит на картине. Я никогда никого не принуждаю. И выбираю названия для работ, в основном, только для себя. Они не закреплены. И их не нужно принимать всерьез. Для любого в картине будет своя история", - рассказал художник Юссь Пихо.

Желание художника - чтобы посетители сами увидели и решили, какой получилась выставка "Рапорт", исполняется уже на открытии экспозиции. Соратники по цеху, знатоки и поклонники творчества Пихо признаются, что, каждый раз открывают для себя новые нюансы в полотнах мастера.

"Юссь Пихо - мой любимый художник. Его фигуры такие впечатлительные и краски тоже такие, немножко мистические. И там такие тонкие нюансы, что можно каждый раз найти разное. Так что впечатление всегда очень хорошее", - поделилась посетительница выставки художник Тийна Оясте.

С загадочным миром работ Юсся Пихо можно познакомиться в Пярнуском музее современного искусства до 27 ноября.