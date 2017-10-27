Актуальная камера 27.10.2017 (20:00)

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ЭСТОНИЯ
Объявления на портале по поиску работы.

Минсоцдел будет бороться с дискриминацией при приёме на работу

Интернет-порталы по поиску работы все чаще игнорируют запрет на указание пола и возраста в вакансиях. Более того, интересуются родным языком потенциальных работников. И не только. Министерство социальных дел планирует исправить ситуацию. За тем, как компании охотятся за головами, вскоре будет пристально следить Трудовая инспекция. Наготове и другие поправки, направленные на противодействие дискриминации при приёме на работу, передает "Актуальная камера".

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Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

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Выставка картин Юсся Пихо в Пярну

В Пярну открылась выставка работ Юсся Пихо

Признанный художник-живописец и известный иллюстратор детских книг Юссь Пихо показывает свои самые последние работы в Пярнуском музее современного искусства. Отчетная за год выставка так и называется – "Рапорт", передает "Актуальная камера".

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