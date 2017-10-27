Актуальная камера 27.10.2017 (20:00)

Интернет-порталы по поиску работы все чаще игнорируют запрет на указание пола и возраста в вакансиях. Более того, интересуются родным языком потенциальных работников. И не только. Министерство социальных дел планирует исправить ситуацию. За тем, как компании охотятся за головами, вскоре будет пристально следить Трудовая инспекция. Наготове и другие поправки, направленные на противодействие дискриминации при приёме на работу, передает "Актуальная камера".