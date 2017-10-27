Госдеп США опубликовал санкционный список из 33 российских компаний ({{commentsTotal}})
Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, ведение бизнеса с которыми запрещено. В него вошли 33 предприятия или концерна, среди которых "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" и другие.
Кроме того, в список входят Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ, передает "Интерфакс".
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в конгресс список связанных с РФ людей и организаций, которым могут грозить санкции.
Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.
Теперь президенту США придется уведомлять Конгресс о намерении снять санкции с России, а у Конгресса будет 30 дней, чтобы блокировать такие изменения.
Редактор: Виктор Сольц