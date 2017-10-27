Минсоцдел будет бороться с дискриминацией при приёме на работу

Интернет-порталы по поиску работы все чаще игнорируют запрет на указание пола и возраста в вакансиях. Более того, интересуются родным языком потенциальных работников. И не только. Министерство социальных дел планирует исправить ситуацию. За тем, как компании охотятся за головами, вскоре будет пристально следить Трудовая инспекция. Наготове и другие поправки, направленные на противодействие дискриминации при приёме на работу, передает "Актуальная камера".

На портале по трудоустройству CV Keskus до сих пор можно искать работников, фильтруя кандидатов по возрасту и полу. По словам сотрудников портала, этой функцией мало кто пользуется и подача анкеты - это всего лишь путевка на интервью к потенциальному работодателю. Тем не менее, с введением новых регуляций условия пользования порталом придется изменить. Хотя, как считают специалисты, на поведение работодателя это не повлияет.

"На порталах по трудоустройству следует сделать определенные изменения. Работодатель должен пояснить, почему он использует этот фильтр или просто убрать эту строчку, потому что как показывает статистика - такой поиск популярностью не пользуется", - рассказал специалист по связям CV Keskus Хенри Аувяэрт.

Иными словами, если в женской тюрьме требуется охранник именно женского пола, то выбор работника по половой принадлежности считается оправданным.

"Как работодатель вы должны указать конкретную причину, почему вы это делаете и какова ваша правовая основа для такого запроса. В будущем Трудовая инспекция будет проверять порталы по поиску работы на предмет такого поиска и, если такие находятся, то предоставляют ли они возможность работодателю обосновать запрос. Инспекция по труду не будет проверять содержание объяснений. Но это может проверить уполномоченный по вопросам равноправия, а также у соискателей будет возможность обратиться с ними в суд", - пояснил начальник отдела занятости Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих.

По словам представителя Tervis Spaa Grupp Яана Ратника, их фирма никогда не искала работников по определенным признакам - возрасту или полу, но новые нормативы действуют и в отношении графы, где указан родной язык потенциального сотрудника. По нему легко определить национальность. Объяснять придется и этот критерий поиска.

"Если мы не можем найти человека, который говорит по-русски, шведски или фински, то это может создать проблему. Если клиент из Эстонии, который говорит только по-эстонски, придет на стойку регистрации, то он ждет, чтобы ему сказали "Тере"и с ним говорили по-эстонски", - считает член правления Tervis Spaa Grupp Яан Ратник.