Ратас: Эстония по-прежнему поддерживает территориальную целостность Испании

По словам Ратаса, Эстония по-прежнему поддерживает территориальную целостность Испании, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"Испания - демократическое, правовое государство. Все внутренние вопросы должно быть возможным решить исходя из конституции Испании и других законодательных актов. Референдум, проведенный в Каталонии, автономном регионе Испании, и последовавшее за ним провозглашение независимости противоречат конституции Испании", - отметил Ратас.

"Нынешнюю проблему могут решить только лишь Мадрид и Барселона путем общения. Надеемся, что только лишь при помощи слов и силы убеждения, как и предложил председатель Европейского совета Дональд Туск", - говорится в комментарии Ратаса.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. В ответ на декларацию о независимости Мадрид ввел в регионе прямое управление.