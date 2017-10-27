В субботу облачно, дождь и снег

Ночью пойдет небольшой снег, на побережье еще и дождь. К утру северный ветер перейдет к юго-западному и южному и подует со скоростью от 3 до 9, к утру усилится на островах, а побережье разгонится до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до -5, на островах и западном побережье до +5 градусов.

Днем будет облачно. На западе Эстонии дождь, а жителям восточной части страны следует готовиться к снегопаду. Ветер южный и юго-восточный от 5 до 11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +5, на островах столбики термометров поднимутся до +8 градусов.