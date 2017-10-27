Баскетболисты "Тартуского университета" одержали первую победу в чемпионате Эстонии

В пятницу, 27 октября, в чемпионате Эстонии по баскетболу "Тартуский университет" одержал первую победу в сезоне, одолев дома пярнуский "Садам" - 78:62 (22:10, 23:18, 16:18, 17:16).

Лучшим в составе победителей стал Кристьян Китсинг, набравший 19 очков.

В активе "ТУ" одна победа при двух поражениях. "Садам" тоже выиграл один матч, но при этом потерпел уже четыре поражения.

Лидирует в чемпионате таллиннский "Калев/Крамо" выигравший четыре поединка из четырех.