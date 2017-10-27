Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии

Правительство и парламент Каталонии распущены по решению кабинета министров Испании. Об этом вечером 27 октября объявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Рахой добавил, что досрочные выборы в парламент пройдут 21 декабря, после чего депутаты назначат новое региональное правительство, передает "Медуза" со ссылкой на El Pais.

Помимо роспуска всего правительства Каталонии от своей должности отстранен глава местной полиции (Моссос) Хосеп Луис Траперо.

Ранее 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости от Испании. После этого испанский Сенат одобрил инициативу правительства страны о вводе прямого правления в регионе.

Каталонский кризис начался после проведения 1 октября референдума о независимости региона, который не был признан Мадридом. К референдуму в регион были введены силы национальной полиции и Гражданской гвардии, которые вступили в столкновение с протестующими.