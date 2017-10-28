Около Аландских островов с парома Tallink упал мужчина, его поиски результатов не принесли

Финская погранохрана в ночь на субботу, 28 октября, завершила безрезультатные поиски мужчины, упавшего за борт парома Victoria I компании Tallink к югу от Мариехамна.

По данным финского агентства новостей STT, сообщение о несчастном случае поступило морской погранохране с парома вскоре после полуночи.

В поисках участвовали следовавший по маршруту Таллинн-Стокгольм Victoria I, два других пассажирских судна, а также патрульные суда морской погранохраны и добровольного общества морских спасателей Аланда. Пассажирские суда искали мужчину полтора часа, прежде чем прекратить поиски.

На помощь также вызвали вертолеты морских спасателей из Швеции и финского города Турку.

"Район поисков был довольно небольшим, но несмотря на это поиски остались безрезультатными", – сообщило STT.