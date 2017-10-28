Лоукостер EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin

"EasyJet сегодня подписала соглашение с Air Berlin о приобретении доли операционной деятельности компании в аэропорту Берлин-Тегель за 40 млн евро", – говорится в сообщении пресс-службы EasyJet, передает ТАСС.

Сделка предполагает приобретение британской компанией 25 самолетов Аirbus A320, принадлежавших немецкому перевозчику, и выполнение рейсов в аэропорте Тегель. Кроме того, EasyJet собирается трудоустроить часть работников компании-банкрота. "EasyJet начала кампанию по найму сотрудников, планируя привлечь около 1000 пилотов и членов экипажей Air Berlin", – отмечается в заявлении компании.

Вечером 27 октября Air Berlin совершила последний рейс.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии Air Berlin сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер – Etihad решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Часть активов "Air Berlin" решила купить немецкая Lufthansa.