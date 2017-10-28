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Полиция нашла в Тарту тело пропавшего в четверг молодого человека ({{commentsTotal}})

Эстония
Полиция.
Полиция. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Поздно вечером в пятницу, 27 октября, на территории, поросшей кустарником, в тартуском районе Раади полиция нашла тело 20-летнего Ренета без следов насилия, сообщил в субботу пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Полиция изучила место происшествия и продолжает работу для выяснения обстоятельств, которые привели к смерти. Точную причину смерти установит вскрытие.

"Весь Тарту участвовал в поисках. Каждый помогал от всего сердца и тем печальнее понимать, что неблагоприятные погодные условия, тонкая одежда и другие повышающие риск обстоятельства очень быстро лишили нас возможности спасти Ренету жизнь", – сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Полиция выражает соболезнования близким и друзьям Ренета.

С помощью записей камер видеонаблюдения полиция установила, что Ренет прошел от общежития на Нарвском шоссе на улицу Роози около 3 часов ночи 26 октября, несколько раз свернул на другие улицы и к 4:30 оказался на поросшей кустарником территории вблизи улицы Казарму в районе Раади, где полиция нашла его поздно вечером 27 октября.

26 октября полиция обратилась к общественности за помощью в поисках Ренета.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

тартураади


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