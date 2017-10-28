Из-за плохих погодных условий Linda Line отменила рейсы между Таллинном и Хельсинки

Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, в субботу отменила рейсы из Таллинна и Хельсинки.

По сообщению компании, 28 октября отменяется выход катамарана из Таллинна в 13:00 и 17:00, а также из Хельсинки в 15:00 и 19:00. Решение принято в связи с плохими погодными условиями на море.

Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны – более 2-х метров.

Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.