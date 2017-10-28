Мадрид передал полномочия президента Каталонии заместителю премьер-министра Испании

Обязанности других министров правительства Каталонии будут исполнять главы соответствующих министерств правительства Испании, сообщает meduza.io со ссылкой на El Pais.

El Pais отмечает, что в указах об отстранении от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства нет обычной формулировки о благодарности за службу.

Под контроль Саэнс де Сантамарии должен перейти, в частности, каталонский Центр телекоммуникаций и информационный технологий. Как пишет El Pais, в правительстве опасаются, что сепаратисты могут использовать его для создания параллельного правительства.

Мадрид объявил о роспуске правительства и парламента Каталонии после того, как вечером 27 октября каталонский парламент заявил о независимости региона от Испании. По замыслу испанского правительства, 21 декабря в Каталонии пройдут новые выборы.

Каталония объявила о независимости на основании референдума, проведенного 1 октября. Власти Испании объявили голосование незаконным и пытались помешать его проведению, что привело к столкновениям полиции со сторонниками независимости Каталонии.