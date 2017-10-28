Минкульт ждет заявок на финансирование от музыкантов

Министр культуры Индрек Саар объявил первые туры подачи конкурсных заявок в области музыки на 2018 год. Всего в рамках конкурсов в области музыки будет распределено 1 119 000 евро.

Больше всего изменений произошло в конкурсе "Заказ музыкального творчества и музыкальные издания". В рамках этого конкурса финансируется создание нового творчества, а также сбор и обеспечение доступности важных музыкальных произведений и текстов. Общая сумма субсидий, выделяемых в рамках конкурса, составляет 215 000 евро, минимальный размер субсидии на соискателя – 2000 евро.

"Комиссия может поддержать суммой до 25 000 евро резидентуру одного композитора при какой-либо музыкальной организации или коллективе, а также международные совместные заказы музыкального творчества. Мы считаем важным, чтобы соискатели видели перспективы для своих новых музыкальных творений и планировали их исполнение не только в рамках премьер. Это очень важный толчок для выхода нашей музыки и музыкантов на международную арену, предпосылкой которого являются эффективные и надежные партнерские отношения", – сказала советник Министерства культуры по вопросам музыки Мадли-Лийз Партс.

Срок предоставления заявок 1 декабря 2017.

Одновременно для соискателей открыты туры подачи конкурсных заявок "Музыкальные фестивали, организаторы и коллективы", а также "Музыкальные конкурсы и молодой музыкант". Ознакомиться с условиями участия в конкурсах и составом консультационной комиссии можно на сайте Министерства культуры.