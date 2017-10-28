На авиабазу ВВС Литвы прибыли семь истребителей F-15C ВВС США

На авиабазе ВВС Литвы в городе Шяуляй в пятницу совершили посадку семь истребителей F-15C ВВС США. Они дислоцированы там вместе с другими семью американскими истребителями, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Пресс-атташе министра обороны Вита Раманаускайте сказала BNS, что дополнительные истребители США размещены для проведения совместных американско-литовских военных учений, которые будут продолжаться до 10 ноября. "Большее число самолетов нужно для обеспечения масштаба учений", – сказала она.

В Литве еще никогда не было размещено так много истребителей союзников. Больше всего их было в 2014 году, когда из-за напряженности в регионе в связи с ситуацией в Крыму США прислали в Литву десять истребителей.